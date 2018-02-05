Военный эксперт: Замполиты вернутся в армию читать Закон Божий

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Военный эксперт в эфире НСН предположил, какую именно работу поручат воссозданному институту политработников.

В Российской армии планируется воссоздать руководящий политический орган — Главное военно-политическое управление, которое под разными названиями существовало в советское время. Об этом сообщил зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин, пишет "Интерфакс".

Каньшин отметил, что, по его мнению, в условиях глобального информационно-психологического противоборства необходимо иметь структуру, которая будет отвечать в армии за морально-идеологическую составляющую.

Военный эксперт Александр Хроленко в эфире НСН подчеркнул, что эта структура не должна нести идеологическую нагрузку.

«С точки зрения расширения коллегиальности решения сложных вопросов, на мой взгляд, это положительное явление. Естественно, такой идеологической нагрузки, как ранее, это управление нести уже не будет, поскольку у нас некоторые перемены [произошли] в идеологической области. Но работы с людьми это не отменяет, душу человеческую, душу солдата и офицера никто не отменял. Поэтому специалисты этого профиля, – я говорю сейчас не только о психологах, а о других военных специалистах: раньше их называли замполитами, потом воспитателями, - так или иначе, эти люди необходимы в войсках на всех уровнях» - сказал собеседник НСН.

Хроленко обратил особое внимание на то, что нынешнее политуправление должно должно делать акцент на вопросах нравственности военнослужащих.

«Если, к примеру, на уровне роты появится офицер, ответственный за моральный облик рядовых, сержантов, я думаю, что порядка в армии будет больше. Соответственно, уровень боеготовности от этого возрастёт. Явление это однозначно положительное, на мой взгляд. Ну, а какие будут идеологические параметры… Если раньше это мог быть марксизм-ленинизм, то сейчас, видимо, - у нас уже апробировано в войсках, - старое-доброе православие, буддизм, ислам. Такие вечные ценности будут внедрены. Соответственно, каждому своё» - резюмировал военный эксперт.

Политическое управление, или ПУР - центральный военно-политический орган управления, осуществлявший партийно-политическую работу в Вооружённых Силах РСФСР и СССР. Предшественником организации было созданное в апреле 1918 года Всероссийское бюро военных комиссаров. ГлавПУР вёл, в основном, агитационно-осведомительную, культурно-просветительскую и инспекторскую деятельность среди военнослужащих.

После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен. В настоящее время в армии функционирует Главное управление по работе с личным составом ВС РФ (ГУРЛС).