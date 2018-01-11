Замначальника СИЗО «Матросская тишина» уволили после проверки

Заместителя начальника СИЗО «Матросская Тишина» по оперативной работе уволили после проведённой проверки, связанной со скандалом с VIP-камерами, сообщает Газета.ру .

Ещё трое сотрудников оперативного отдела привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело после проведённой проверки. Надзорный орган не нашёл никаких VIP_камер, однако выявил ряд нарушений, сообщает Ura.ru .