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Замначальника СИЗО «Матросская тишина» уволили после проверки

11 Января 2018 в 09:57
Замначальника СИЗО «Матросская тишина» уволили после проверки

Заместителя начальника СИЗО «Матросская Тишина» по оперативной работе уволили после проведённой проверки, связанной со скандалом с VIP-камерами, сообщает Газета.ру.

Ещё трое сотрудников оперативного отдела привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело после проведённой проверки. Надзорный орган не нашёл никаких VIP_камер, однако выявил ряд нарушений, сообщает Ura.ru.

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