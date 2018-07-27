Замначальника колонии в Ярославле избежал СИЗО по делу о пытках

Заместитель начальника исправительной колонии №1 в Ярославле Иван Калашников отправлен под домашний арест по делу об избиение заключённого. Такое решение принял Заволжский суд Ярославля по просьбе следствия, передает ТАСС. Калашников руководил в ИК воспитательной частью. Ранее суд продлил ему срок задержания на 72 часа, чтобы следователи представили дополнительное обоснование его ареста, отмечает Газета.ру .

На этой неделе суд уже принял решение об аресте шестерых подозреваемых по этому делу. Оно было возбуждено, после того как в СМИ было опубликовано видео избиения заключенного Евгения Макарова людьми, одетыми в форму сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.