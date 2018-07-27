Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Горячие новости

Замначальника колонии в Ярославле избежал СИЗО по делу о пытках

27 Июля 2018 в 16:03
Замначальника колонии в Ярославле избежал СИЗО по делу о пытках

Заместитель начальника исправительной колонии №1 в Ярославле Иван Калашников отправлен под домашний арест по делу об избиение заключённого. Такое решение принял Заволжский суд Ярославля по просьбе следствия, передает ТАСС. Калашников руководил в ИК воспитательной частью. Ранее суд продлил ему срок задержания на 72 часа, чтобы следователи представили дополнительное обоснование его ареста, отмечает Газета.ру.

На этой неделе суд уже принял решение об аресте шестерых подозреваемых по этому делу. Оно было возбуждено, после того как в СМИ было опубликовано видео избиения заключенного Евгения Макарова людьми, одетыми в форму сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.