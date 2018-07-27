Замначальника колонии в Ярославле избежал СИЗО по делу о пытках

Заместитель начальника исправительной колонии №1 в Ярославле Иван Калашников отправлен под домашний арест по делу об избиение заключённого. Такое решение принял Заволжский суд Ярославля по просьбе следствия, передает ТАСС. Калашников руководил в ИК воспитательной частью. Ранее суд продлил ему срок задержания на 72 часа, чтобы следователи представили дополнительное обоснование его ареста, отмечает Газета.ру.
На этой неделе суд уже принял решение об аресте шестерых подозреваемых по этому делу. Оно было возбуждено, после того как в СМИ было опубликовано видео избиения заключенного Евгения Макарова людьми, одетыми в форму сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.