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Замглавы челябинского Минэкономразвития арестован по решению суда

21 Июля 2018 в 13:19
Замглавы челябинского Минэкономразвития арестован по решению суда

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев арестован на два месяца. Санкцию на заключение чиновника под стражу выдал Центральный районный суд Челябинска.

«Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года», — сказал судья.

Данное решение может быть оспорено в суде вышестоящей инстанции, добавил судья.

По версии следствия, Бахаев похитил 3,8 млн рублей. Обвинение настояло на аресте чиновника, аргументируя это тем, что Бахаев имеет загранпаспорт и регулярно выезжает за границу, где может скрыться. Также следователи полагают, что чиновник может оказать давление на свидетелей, пишет Газета.ру

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