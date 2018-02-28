Замглавного редактора RTVI сообщила о приставании Слуцкого

Заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявила о домогательствах со стороны депутата Государственной думы Леонида Слуцкого. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала. По ее словам, это произошло в 2011 году, сообщает RTVI.

Журналистка рассказала подробности этого инцидента. Она сообщила, что тогда она приехала без камеры в офис Слуцкого, чтобы обсудить детали предстоящего интервью. По словам Котрикадзе, политик провел ее в свой кабинет, запер дверь и прислонил к стене, начав трогать и целовать. После этого журналистка вырвалась и убежала.

Екатерина Котрикадзе также отметила, что ранее не рассказывала об этом эпизоде из-за того, что боялась последствий.

Во вторник сам Леонид Слуцкий назвал провокацией заявления нескольких журналисток, работающих в парламенте, о домогательствах с его стороны, пишет «Газета.ру».