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Зять российского миллиардера признал вину по «российскому делу» спецпрокурора США

21 Февраля 2018 в 07:08
Зять российского миллиардера признал вину по «российскому делу» спецпрокурора США
Зять миллиардера, базируещегося в России, признал вину в даче ложных показаний по поводу его коммуникаций с бывшим представителем предвыборной кампании Трампа, сообщает The New York Times.

Гражданин Нидерландов, Алекс ван дер Зуаан, признался перед федеральным судом в Вашингтоне, что он ранее солгал по поводу беседы в сентябре 2016 года с Риком Гейтсом, бывшим помощником Дональда Трампа. Разговор касался их совместной работы для украинской политической партии, поддерживаемой Россией, пишет американская газета.

Ван дер Зуаан, бывший адвокат в престижной фирме Нью-Йорка, может получить до 5 лет лишения свободы.

Его свекр, Герман Хан, владелец Альфа-Групп, был включен в ранее опубликованный «кремлевский доклад».

The New York Times отмечает, что признание ван дер Зуаана расширяет рамки расследования по российскому вмешательству в выборы США.

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