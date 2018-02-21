Зять российского миллиардера признал вину по «российскому делу» спецпрокурора США

Зять миллиардера, базируещегося в России, признал вину в даче ложных показаний по поводу его коммуникаций с бывшим представителем предвыборной кампании Трампа, сообщает The New York Times.Гражданин Нидерландов, Алекс ван дер Зуаан, признался перед федеральным судом в Вашингтоне, что он ранее солгал по поводу беседы в сентябре 2016 года с Риком Гейтсом, бывшим помощником Дональда Трампа. Разговор касался их совместной работы для украинской политической партии, поддерживаемой Россией, пишет американская газета.Ван дер Зуаан, бывший адвокат в престижной фирме Нью-Йорка, может получить до 5 лет лишения свободы.Его свекр, Герман Хан, владелец Альфа-Групп, был включен в ранее опубликованный «кремлевский доклад».

The New York Times отмечает, что признание ван дер Зуаана расширяет рамки расследования по российскому вмешательству в выборы США.