Замену украинскому двигателю Д-436 уже нашли

В России нашли замену украинским двигателям Д-436, которые используются Россией для гражданских самолётов. Так, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс готов поставить SaM146, который является плодом совместного производства РФ и Франции. Об этом рассказал начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК, сообщают РИА Новости.

Как пояснил представитель комплекса, работа по ремоторизации ведётся уже давно, сообщает argumenti.ru .

Напомним, 19 февраля украинская сторона запретила поставку двигателей Д-436 в Россию. Об этом рассказал замминистра промышленности РФ Олег Бочаров. По его словам, такой двигатель используется в самолётах Ан-148, которые выпускаются в Воронеже, и в Бе-200, производимых ТАНТК, сообщает «Свободная Пресса» .