Замдиректора ФСИН попросил прощения у избитого в ярославской колонии заключённого

Замглавы ФСИН Валерий Максименко принёс извинения заключённому Евгению Макарову, который был жестоко избит сотрудниками ярославской колонии №1.

В эфире «Говорит Москва» он попросил прощения за своих сотрудников и признался, что испытывает стыд за них. Также он пообещал, что все участники пыток над заключённым будут уволены.

Напомним, что видео с пытками заключённого в колонии попало в сеть спустя год происшествия. Его предоставила СМИ адвокат и правозащитник Ирина Бирюкова, которая впоследствии была вынуждена покинуть Россию в целях личной безопасности. Как отмечает RT, накануне суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого.