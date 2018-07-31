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Замдиректора ФСИН попросил прощения у избитого в ярославской колонии заключённого

31 Июля 2018 в 10:52
Замдиректора ФСИН попросил прощения у избитого в ярославской колонии заключённого

Замглавы ФСИН Валерий Максименко принёс извинения заключённому Евгению Макарову, который был жестоко избит сотрудниками ярославской колонии №1.

В эфире «Говорит Москва» он попросил прощения за своих сотрудников и признался, что испытывает стыд за них. Также он пообещал, что все участники пыток над заключённым будут уволены.

Напомним, что видео с пытками заключённого в колонии попало в сеть спустя год происшествия. Его предоставила СМИ адвокат и правозащитник Ирина Бирюкова, которая впоследствии была вынуждена покинуть Россию в целях личной безопасности. Как отмечает RT, накануне суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого.

 

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