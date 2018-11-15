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Закупочные цены на молочку могут рухнуть в апреле

15 Ноября 2018 в 16:09
Закупочные цены на молочку могут рухнуть в апреле

Закупочные цены на молоко в апреле 2019 года могут рухнуть, предупредили в Россельхознадзоре. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что это произойдёт , если производители молочной продукции не присоединяться к электронной системе «Меркурий». Уже с 1 июля 2018 года отечественные производители мяса и молока должны оформлять ветеринарные сертификаты в этой системе, отмечает «ФедералПресс».

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору также констатировал, что свободное перемещение продукции на территории Евразийского экономического союза и высокий уровень подделок создают плохие условия для развития молочной отрасли в стране.

Как подчеркнул Данкверт, «Меркурий» позволит как минимум исключить все махинации по срокам изготовления продукции. Будет также полная ясность по составу продукта.

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