Закрыта морская граница Венесуэлы в Карибском море

Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов в Карибском мор, сообщил вице-адмирал Кинтеро Мартинеса.

В частности, закрыта граница с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящими в состав Королевства Нидерландов, передает RT.

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Мадуро.