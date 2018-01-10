Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума подготовят в ближайшее время

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал предстоящее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Законопроект о повышении с 1 мая 2018 г. минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время», заявил глава ведомства

«С 1 мая 2018 г. МРОТ будет равен 11 тыс. 163 руб. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 г. составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 г. - 43%», - приводятся в сообщении слова Топилина.

Он подчеркнул, что работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11 163 руб.

В пресс-службе отметили, что в районах с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, сообщает Агентство «Москва».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.

МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение).

Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума.

Конвенцию Международной организации труда ООН № 131 «О минимальной заработной плате, 1970» исполняют не все страны.