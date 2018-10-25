Законопроект о налогах для самозанятых принят в первом чтении Госдумы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении самозанятых граждан РФ. Такое сообщение опубликовано на сайте Госдумы. Законопроект, который поддержали депутаты, подразумевает ввод налога в размере 4% для граждан, которые оказывают услуги или продают товары физлицам. Если же люди оказывают услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, то налог планируется установить на уровне 6%, сообщает RT.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН пояснил, что только методом кнута вытащить «самозанятых» из тени не получится.