Закон о повышении МРОТ принят Госдумой в первом чтении

Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 100% прожиточного минимума в первом чтении, пишет «Газета.ру».

Увеличение МРОТ предлагается провести с 1 мая 2018 года. Поправки к закону предусматривают, что с этого момента МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, отмечает Ura.ru. Эти изменения коснутся трёх миллионов человек в России, половина которых работает в государственных и муниципальных учреждениях. Для повышения оплаты труда потребуется 22 миллиона рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что документ законопроекта, внесенный на рассмотрение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, был поддержан профильным комитетом Госдумы.