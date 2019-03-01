Закон о бебибоксах в регионах планируют принять на уровне Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, входящая в группу авторов законопроекта о создании бебибоксов в регионах, намерена добиваться его принятия нижней палатой парламента.

Как пояснила Пушкина, сегодня – это единственный цивилизованный способ спасения детей, и начиная с 2014 года благодаря бебибоксам удалось сохранить жизни 170 малышам.

интервью АГН «Москва» депутат Оксана Пушкина напомнила, что на сегодня бебибоксы работают в 16 областях. Но, по словам парламентария, на незаконных основаниях, потому что на федеральном уровне они не легализованы.

«Врачам, буквально взявшись за руки, приходится защищать так называемые окна жизни, чтобы их не закрыли инспектирующие органы», - заявила депутат.

Напомним, законопроект о легализации бэби-боксов полностью повторяет документ от 2017 года, написанный теми же авторами, получили идентичные отрицательные отзывы Правового управления.