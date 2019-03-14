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Финал «Лидеров России» открылся при ажиотажном спросе на конкурсантов

14 Марта 2019 в 14:11
Финал «Лидеров России» открылся при ажиотажном спросе на конкурсантов

В Сочи сегодня дан старт финалу всероссийского конкурса «Лидеры России». Как отмечает «ФедералПресс», на заключительный этап съехались три сотни сильнейших конкурсантов-управленцев из разных регионов.

В приветственном слове первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил высокую конкуренцию при отборе. Теперь, по его словам, конкурировать придётся работодателям за тех, кто прошёл в финал. По словам Кириенко, наставники и компании-партнеры провели уже более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами.

Финал проводится в образовательном центре «Сириус». Как напомнил Кириенко, он образован по инициативе президента Владимира Путина в качестве начального звена системной цепочки в рамках кадрового проекта «Россия – страна возможностей». Каждый финалист получит по 1 миллиону рублей на обучение и повышение квалификации в любом российском учебном заведении на выбор.

Имена победителей конкурса управленцев будут оглашены 17 марта.

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