Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Обвиняемый Шестун грозит голодовкой

26 Июля 2018 в 22:11
Обвиняемый Шестун грозит голодовкой

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун намерен с понедельника объявить голодовку с требованием о допуске в СИЗО нотариуса, чтобы тот смог заверить у начальника СИЗО доверенность для его участия в сентябрьских выборах, и адвоката, сообщила «Интерфаксу» его пресс-секретарь Влада Русина.

Кроме того, Шестун требует перевести его под домашний арест.

Глава Серпуховского района арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

Серпуховский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Московской области. Серпуховский район образован в составе Московской области Постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета СССР от 12 июля 1929 г. № 566.

Административный центр — город Серпухов (в состав района не входит), часть структур администрация Серпуховского района располагается в посёлке Большевик. Крупнейшие населённые пункты: Большевик, Оболенск, Серпухов-15, Пролетарский, Липицы, Бутурлино, Турово.

Глава Серпуховского района, председатель Совета депутатов — Александр Вячеславович Шестун (избран в 2003, 2008 и 2013 годах).

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.