Обвиняемый Шестун грозит голодовкой

Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун намерен с понедельника объявить голодовку с требованием о допуске в СИЗО нотариуса, чтобы тот смог заверить у начальника СИЗО доверенность для его участия в сентябрьских выборах, и адвоката, сообщила «Интерфаксу» его пресс-секретарь Влада Русина.

Кроме того, Шестун требует перевести его под домашний арест.

Глава Серпуховского района арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

Серпуховский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Московской области. Серпуховский район образован в составе Московской области Постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета СССР от 12 июля 1929 г. № 566.

Административный центр — город Серпухов (в состав района не входит), часть структур администрация Серпуховского района располагается в посёлке Большевик. Крупнейшие населённые пункты: Большевик, Оболенск, Серпухов-15, Пролетарский, Липицы, Бутурлино, Турово.

Глава Серпуховского района, председатель Совета депутатов — Александр Вячеславович Шестун (избран в 2003, 2008 и 2013 годах).