Захвативший заложников в Харькове оказался грабителем

Вооруженный мужчина захватил отделение «Укрпочты» в Харькове с целью ограбления, он не смог уйти от полиции и взял заложников. Такое объяснение дал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, кто-то из сотрудников почты успел набрать «102» и полиция была на месте уже через несколько минут.

«Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», - написал Геращенко на своей страничке в Facebook.

Он добавил, что отделение «Укрпочты» в настоящее время оцеплено сотрудниками полиции. Грабителю предложили отпустить заложников и сдаться властям, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в заложниках у неизвестного мужчины, вооруженного взрывчаткой, находятся девять взрослых и двое детей. Никаких требований террорист пока не выдвигал.