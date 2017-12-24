Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

Захоронение Ленина, легализация конопли и гей-пропаганды. Что предлагает России Собчак

24 Декабря 2017 в 11:06
Захоронение Ленина, легализация конопли и гей-пропаганды. Что предлагает России Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, официально выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», представила свою программу. Она получила название «123 трудных шага».

Программа содержит четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика. Собчак предлагает отказаться от импортозамещения, декриминализовать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли, упразднить Минкульт, отменить закон о гей-пропаганде и захоронить Ленина.

В разработке программы участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива». К обсуждению изложенных в программе тезисов приглашаются все российские граждане, говорится на сайте Собчак.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.