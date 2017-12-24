Захоронение Ленина, легализация конопли и гей-пропаганды. Что предлагает России Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, официально выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», представила свою программу. Она получила название «123 трудных шага».

Программа содержит четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика. Собчак предлагает отказаться от импортозамещения, декриминализовать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли, упразднить Минкульт, отменить закон о гей-пропаганде и захоронить Ленина.

В разработке программы участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива». К обсуждению изложенных в программе тезисов приглашаются все российские граждане, говорится на сайте Собчак.