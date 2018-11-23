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Захарова: Украина скоро запретит и «Азбуку в картинках»

23 Ноября 2018 в 15:54
Захарова: Украина скоро запретит и «Азбуку в картинках»

Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Украина запретила ввоза на свою территорию пяти книжных изданий из России. Под запретом, в частности, оказались, энциклопедии и справочник, которые, по мнению Киева, носят «пропагандистский характер».

Официальный представитель МИД России иронично предположила, какие ещё издания могут попасть под запрет следом за «Книгой о вкусной и веганской пище».  По мнению Захаровой, скоро Украина, по всей видимости, запретит «Азбуку в картинках» или либретто «Лебединого озера».

Напомним, ранее власти Украины оставили под запрет ввоз из России книг «Большая энциклопедия ножей мира», «Гоа. Путеводитель» и «Барселона», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», а также «Книги о вкусной и веганской пище».

Как напоминает Свободная пресса, ранее официальный представитель МИД России прокомментировала публикацию полицией Лондона новых видеозаписей пребывания в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. 

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