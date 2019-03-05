Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что доктрина говорит о невмешательстве США и вообще американского континента в дела Европы и, соответственно, Европы — в дела США, отмечают «Известия».

«Но тогда-то хочется задать вопрос: а что вы делаете в Европе?», - заявила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала слова Болтона о том, что США не будут удерживаться от применения доктрины президента США Джеймса Монро 1823 года. Согласно ей, Соединённые Штаты ответственны за Западное полушарие как сферу своего влияния («Америка для американцев»). При этом 3 марта Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле, и не исключил, что Вашингтон будет придерживаться доктрины Монро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент в Солсбери — это трюк, «дохлый кот», швыряя которого в информационное поле, британские власти рассчитывают, как минимум, переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем. А также консолидировать нацию перед лицом «зловещей российской угрозы».

Добавим, спустя год после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудничество между Москвой и Лондоном так и не было установлено. Несмотря на то, что российская сторона неоднократно предлагала свою помощь и настаивала на совместном расследовании инцидента, который произошёл в Солсбери 4 марта прошлого года.