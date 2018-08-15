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Захарова: США не справились с ролью супермена

15 Августа 2018 в 12:12
Захарова: США не справились с ролью супермена

Соединенные Штаты, которые заявили о своей исключительности, не смогли справиться с ролью супермена. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, эту концепцию многие могли бы принять в том случае, если бы США могли приносить стабильность, а также регулировать её.

Как отмечает Газета.ру, официальный представитель МИД России отметила увеличение количества конфликтов, их более глобальный характер.

Между тем, ранее, 8 августа, в Госдепартаменте США сообщили, что 22 августа Вашингтон введёт первый пакет новых санкций в отношении Москвы, отмечает RT. Это связано с инцидентом в британском Солсбери – в марте там были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению Лондона при покушении было использовано нервно-паралитическое вещество, которое могло быть произведено в России.


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