Захарова «спустила» сообщения СМИ о наркотиках в диппочте в «ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛизацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что найденные в посольстве РФ в Аргентине чемоданы с кокаином якобы относились к дипломатической почте.

Информация о 398 килограммах наркотика, расфасованного в 12 чемоданов, спрятанных в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе, появилась накануне. Сообщалось, что наркотик предназначался для отправки в Москву. К организации канала поставки был причастен технический сотрудник школы, который к моменту обнаружения кокаина уже закончил срочную командировку в Аргентину.

Совместная операция по выявлению и задержанию все причастных к перевозке наркотиков два года проводили совместно российские и аргентинские спецслужбы.

«Информация, распространённая в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответсвует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты», - прокомментировала Захарова появившиеся по этому поводу сообщения в СМИ.

Она добавила, что запускает новую рубрику «ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛизация», где будет публиковать примеры «спускаемой через каналы дезы на внешнеполитические темы». Свой пост в Facebook Захарова сопроводила ироничной картинкой.