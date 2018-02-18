Захарова разоблачила вранье Киева о Тимошенко в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подлинность фотографии из Мюнхена, на которой лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко общается с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым.

Ранее в украинской партии назвали публикацию фото «кремлевской пропагандой». Захарова в ответ написала на своей страничке в Facebook, что российский дипломат в украинский политик действительно общались.

Все заявления «Батькивщины» по данной фотографии Захарова назвала враньем.

«Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов , начали отворачиваться от объективов. Но было поздно», - написала Захарова.

Она добавила, что Киев врет даже о такой мелочи, потому что привык во всем обманывать граждан, скрывая за этой ложью свои действия.

«Почему они вам врут по такой мелочи ? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия - агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет», - отметила представитель МИД РФ.

Накануне в Мюнхене прошла конференция по безопасности. На полях мероприятия посол РФ в Германии Сергей Нечаев побеседовал с Юлией Тимошенко и другими представителями Украины, пишет RT.