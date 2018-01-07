Захарова рассказала о своем отношении к Дженнифер Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал журналистам, с кем из представителей Госдепартамента США у нее сложились хорошие отношения.

Захарова отметила, что конструктивная работа была выстроена с экс-официальным представителем американского Госдепа Дженнифер Псаки.

«Было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — рассказала Захарова в блиц-интервью RT.





Экс-представитель Госдепа США прославилась в СМИ своими высказываниями, а также инцидентом с не выключенным микрофоном и появлением на сцене в одном сапоге.