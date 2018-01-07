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Захарова рассказала о своем отношении к Дженнифер Псаки

7 Января 2018 в 13:16
Захарова рассказала о своем отношении к Дженнифер Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал журналистам, с кем из представителей Госдепартамента США у нее сложились хорошие отношения.

Захарова отметила, что конструктивная работа была выстроена с экс-официальным представителем  американского Госдепа Дженнифер Псаки.

«Было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала»,  — рассказала Захарова в блиц-интервью RT.


Экс-представитель Госдепа США прославилась в СМИ своими высказываниями, а также инцидентом с не выключенным микрофоном и появлением на сцене в одном сапоге.

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