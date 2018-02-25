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Захарова рассказала, кто пишет Вашингтону тексты официальных заявлений

25 Февраля 2018 в 18:49
Захарова рассказала, кто пишет Вашингтону тексты официальных заявлений

Принимаемые в США решения и официальные заявления порой настолько нелепы, что думается, будто их пишут популярные американские комики. Такое мнение высказала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть Джим Керри. Я не знаю, кто придумывает им эти концепции, это действительно очень смешно», - сказала Захарова на телеканале «Россия 1».

Дипломат привела в пример заявление американского Минюста, который обвинил во вмешательстве в выборы в США 13 россиян. Захарова отметила, что подобными решениями США демонстрируют свой политический кризис.

Напомним, 16 февраля Вашингтон выдвинул официальные обвинения в отношении 13 граждан России и трех организаций. Как заявили в американском Минюсте, названные лица и компании предпринимали попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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