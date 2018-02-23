Захарова рассказала, кому принадлежал найденный в посольстве РФ в Аргентине кокаин

Российские дипломаты не имею отношение к 400 килограмма кокаина, найденным в посольском здании в Аргентине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что наркотик находился в одном из вспомогательных зданий посольства России – школьно-жилом комплексе. Кокаин, как выяснили следователи, принадлежал одному из сотрудников технического состава учреждения, который к тому моменту уже закончил командировку по срочному трудовому договору.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты», — подчеркнула Захарова, слова которой приводит сайт МИД РФ.

Ранее стало известно о 398 килограммах кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Аргентине в 2016 году. Наркотик был расфасован в 12 чемоданов. Аргентинские спецслужбы заменили кокаин мукой и отправили в Россию. Там уже российские спецслужбы выяснили и задержали всех причастных к организации наркотрафика.