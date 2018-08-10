Захарова прокомментировала слова Науэрт о «наборе для улучшения поведения России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из Государственного департамента США Хезер Науэрт о «наборе», который использует США для того, чтобы улучшить поведение других стран, передает RT. Захарова при этом задала гипотетический вопрос о том, сработала ли хотя бы одна из предпринятых Вашингтоном мер.

«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Ранее Херез Науэрт во время брифинга сообщила, что США вводят санкции в отношении России в «воспитательных» целях, передает Ura.ru.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что вводя очередные санкций, США стремятся развалить российскую экономику.