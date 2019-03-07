Захарова прокомментировала отказ Чехии во въезде российскому дипломату

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ в пропуске сотрудника российского ведомства в Чехию, сообщила, что Москва ответит на конфронтационные выпады Праги. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, она подчеркнула, что в этом случае «речь идёт о циничном и продуманном демарше». И он не останется без адекватной реакции Москвы, подчёркивает RT.

Ранее НСН сообщала, что представителя МИД, который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию, не пустили в страну. Об этом заявили в посольстве в Праге. Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ сообщалось, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».