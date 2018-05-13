Захарова предоставила доказательства вранья Украины в ООН

Официальный представитель МИД РФ опубликовала доказательства того, что украинская сторона организовала на площадке ООН мероприятие на тему пропаганды и выдала его за часть сессии комитета по информации ГА ООН.

В предоставленном НСН коротком видео собраны скриншот приглашения постпредства Украины при ООН на семинар «по борьбе с пропагандой и фейками», в котором утверждалось, что мероприятие проходит под эгидой ООН. Также Захарова предоставила фото находящихся в зале «ветеранов АТО» в камуфляже. Одна из женщин – Юлия Матвиенко – снайпер, воевавшая в Донбассе в добровольческом батальоне. Также Захарова привела кадры, на которых председатель комитета ООН по информации Ян Кикерт четыре раза опровергает причастность организации к украинскому мероприятию.





«Сначала вы организовали пропагандистский семинар по теме борьбы с пропагандой. Выдали его за мероприятие комитета по информации ГА ООН. Привезли на семинар "ветеранов АТО", которые в кулуарах угрожали российскому дипломату. А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть что показать», — написала дипломат на Facebook.



В пятницу Захарова заявила, что Украина провела в ООН откровенно антироссийское мероприятие, обманув всех присутствующих, что к нему причастен комитет по информации. После встречи в кулуарах ООН к российскому представителю подошли люди в форме, стали откровенно угрожать и фотографировать. На вопрос российской стороны по поводу происходящего, председатель комитета Ян Кикерт заверил, что украинская встреча не имела отношения к ООН. Официальный представитель МИД Украины Марианна Беца накануне назвала все, о чем говорила Захарова, «инсинуациями» и «фейком российских чиновников», пишут «Известия».