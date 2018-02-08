Захарова поздравила с китайским Новым годом по-китайски

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поздравила жителей КНР с китайским Новым годом, передает «Синьхуа».

«Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно очень радостным, светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру. И если вы попросили сделать это по-китайски, то готова, тоже с удовольствием. «Китайские друзья, с Новым годом! Желаю исполнения желаний во всем!», сказала она, завершая еженедельный брифинг в Москве.

«Российская делегация будет находится 16 февраля в Мюнхене, но я вам обещаю, клятвенно, что обязательно закажу себе пельмени как то блюдо, которое непременно должно быть на столе в ходе праздника Весны», сказала Захарова.

Китайский Новый год, который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз.

42-летняя Мария Владимировна Захарова — российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ (официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации) с 10 августа 2015 года, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса, кандидат исторических наук.

Помимо русского, владеет английским и китайским языками.