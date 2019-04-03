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Захарова пошутила о «молящемся на Путина» Порошенко

3 Апреля 2019 в 18:33
Захарова пошутила о «молящемся на Путина» Порошенко

Очередное высказывание Петра Порошенко стало объектом внимания Марии Захаровой. На своей странице в Facebook официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Порошенко, который сообщил, что сомневается в способности своего главного соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского вести диалог с Владимиром Путиным.

«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — с юмором подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Ранее действующий президент Украины написал в своём Twitter, что новому главе государства придется разговаривать со своим российским коллегой. Порошенко подчеркнул, что им является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин».

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не получил необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. В нем за президентское кресло будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Отметим, ранее кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потребовали посадить в тюрьму за обращение к своим избирателям на русском языке. С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, подчёркивает RT. Она выразила негодование по поводу речи Зеленского к своим избирателям, которую тот произнес на русском языке. По мнению депутата, не знать государственный язык недопустимо. За подобное неуважение к своим гражданам шоумена необходимо «сажать за решетку», вместо того, чтобы допускать его ко второму туру президентских выборов.

 

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