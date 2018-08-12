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Захарова опровергла связь антироссийских санкций с Крымом

12 Августа 2018 в 15:16
Захарова опровергла связь антироссийских санкций с Крымом

Санкции, которые против России вводят Соединенные Штаты Америки под предлогом Крыма, на самом деле никак не связаны с полуостровом. Такое заявление сделала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что на Западе многие озвучивали тезис, что санкции против России вводятся из-за Крыма.

«Сейчас мы видим, что это абсолютная неправда», — сказала Захарова в ходе визита в Сербию.

Дипломат указала на тот факт, что США ведут торговые войны с Евросоюзом и вводят санкции в отношении Китая, Ирана и Турции, что еще раз подтверждает, что присоединение Крыма не является причиной давления на Россию.

«Нужен был повод – повод нашелся», - заключила Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что США уже не могут справляться с внутренними проблемами и не имеют ресурсов для вывода страны из кризиса. Поэтому Вашингтон проводит в отношении других стран настоящую экспансию – политическую, экономическую и финансовую, пишут «Известия».

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