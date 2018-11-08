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Захарова опасается смерти Скрипаля

8 Ноября 2018 в 13:38
Захарова опасается смерти Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на английскую разведку, возможно не выжил после инцидента в Солсбери. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова усомнилась в том, что он жив. Она заявила, что у Москвы нет никаких сведений об отсутствии погибших в результате происшествия в английском городе.

Как отмечает RT, по словам Захаровой, дочь Скрипаля Юлия появилась всего один раз на экране более чем за полгода. А её отца вообще никто не видел с тех пор. Ранее представитель МИД РФ обвинила Лондон в стремлении скрыть правду, поскольку он не соглашается сотрудничать с российской стороной в расследовании этого дела.

Ранее британские СМИ сообщили, что жених Юлии Скрипаль исчез после инцидента в Солсбери. Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала об этом молодом человеке и где он теперь находится.

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