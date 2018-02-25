Захарова объяснила интерес США к президентским выборам в России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему США интересны президентские выборы в РФ.



«Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое, это для опять же продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала. Второй момент — это привычная и традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть», - рассказал Захарова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам официального представителя МИД, американские власти уверены в том, что правило о невмешательстве во внутреннюю политику работает для всех «для всех, кроме одной исключительной страны, которая называется Соединенные Штаты Америки».