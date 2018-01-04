Захарова обвинила Ригу в нарушении свободы слова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку из Латвии российских журналистов. Такое нарушение свободы она назвала «немыслимым для демократического государства».

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

По мнению дипломата, латвийские власти зачищают информационного пространство от неугодных СМИ, и делают это «при молчаливой поддержке Брюсселя».

Захарова напомнила Риге, что высылка российских журналистов является грубым нарушением данных Латвией международных обязательств в сфере обеспечения свободы выражения мнения.

Ранее Газета.ру сообщала, что Латвия депортировала российских журналистов Ольгу и Антона Курлаевых, обвинив их в «угрозе национальной безопасности».