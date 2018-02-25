Захарова о МОК: Они думали, что запретив флаг, испортят русским праздник?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала победу российских хоккеистов на ОИ в Пхенчхане.

«Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше», - написала Захарова.

Дипломат добавила, что чем больше запрещают русским, тем сильнее становится их национальное самосознание.

К записи они прикрепила ролик, снятый на трибунах дворца Каннына в момент решающего гола. На кадрах видно, как трибуны взрываются ликованием и скандируют «Россия! Россия!».





Напомним, 25 февраля российские хоккеисты обыграли команду Германии – 4:3 - и стали олимпийскими чемпионами. Сейчас в Пхенчхане проходит церемония закрытия Олимпиады, пишут «Известия».