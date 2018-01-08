Захарова назвала «враньем» слова Помпео о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова директора ЦРУ Майка Помпео о якобы многолетнем вмешательстве России в выборы США. Дипломат заявила, что до избрания Дональда Трампа этого никто не говорил, а потому слова Помпео являются «враньем».

«Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Помпео обвинил Россию в «многолетнем вмешательстве» в американские выборы и высказал опасения, что ситуацию повторится в будущем, пишет Газета.ру