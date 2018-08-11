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Захарова назвала истинную причину новых санкций США

11 Августа 2018 в 10:19
Захарова назвала истинную причину новых санкций США

У США нет ресурсов для дальнейшего развития страны и вывода ее из кризиса, поэтому Вашингтон под различными предлогами проводит в отношении России, Ирана и Китая настоящую экспансию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — резюмировала Захарова.

Одна добавила, что российские власти в настоящий момент прорабатывают зеркальный ответ на новый пакет американских санкций.

О расширении антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей» Госдеп США объявил 8 августа. Первый пакет санкций с запретом на импорт из США продукции двойного назначения вступит в силу 22 августа. При этом запрет не коснется продукции для космических проектов.

Второй пакет санкций может вступить в силу через 90 дней. Речь идет о понижении уровня дипотношений, запрете на полеты в США компании «Аэрофлот» и полном прекращении американского импорта, пишут «Известия».

 

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