Захарова намекнула Хейли, о чем рассказать на заседании СБ ООН по Ирану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала постпреду США в ООН Никки Хейли рассказать на заседании СБ ООН по Ирану о разгоне протестных акций в США.

«Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Хейли заявила о намерении созвать Совбез ООН по ситуации в Иране, где с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Власти страны обвинили в подстрекательстве к митингам американцев и саудитов, пишут «Известия».