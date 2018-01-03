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Захарова намекнула Хейли, о чем рассказать на заседании СБ ООН по Ирану

3 Января 2018 в 13:47
Захарова намекнула Хейли, о чем рассказать на заседании СБ ООН по Ирану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала постпреду США в ООН Никки Хейли рассказать на заседании СБ ООН по Ирану о разгоне протестных акций в США.

«Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Хейли заявила о намерении созвать Совбез ООН по ситуации в Иране, где с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Власти страны обвинили в подстрекательстве к митингам американцев и саудитов, пишут «Известия».

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