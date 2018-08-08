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Загруженность столичных дорог вечером в среду оценивается в 3 балла

8 Августа 2018 в 20:05
Загруженность столичных дорог вечером в среду оценивается в 3 балла
Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Затруднения есть на отдельных участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Алтуфьевском, Минском, Боровском, Дмитровском, Киевском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Бесединском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, на улицах Серафимовича, Большая Полянка, Большая Ордынка, Садовническая, Солянка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, ряде переулков и проездов.

К 21:00 загруженность столичных дорог составит два балла.


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