Загруженность столичных дорог вечером в среду оценивается в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».Затруднения есть на отдельных участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Алтуфьевском, Минском, Боровском, Дмитровском, Киевском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Бесединском шоссе, шоссе Энтузиастов.В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, на улицах Серафимовича, Большая Полянка, Большая Ордынка, Садовническая, Солянка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, ряде переулков и проездов.К 21:00 загруженность столичных дорог составит два балла.