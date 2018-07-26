Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Загруженность столичных дорог вечером в четверг оценивается в 5 баллов

26 Июля 2018 в 20:10
Загруженность столичных дорог вечером в четверг оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Традиционные заторы есть на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском шоссе и Октябрьском проспекте.

В центре столицы затруднения образовались на улиах Остоженка, Тверская, Большая Лубянка, Сретенка, Солянка, Балчуг, Пятницкая, Большая Якиманка, Большая Полянка, Новокузнецкая, в Китайгородском проезде, на ряде набережных, на Комиссариатском, Чугунном и Малом Каменном мостах.



Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.