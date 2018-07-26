Загруженность столичных дорог вечером в четверг оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Традиционные заторы есть на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском шоссе и Октябрьском проспекте.

В центре столицы затруднения образовались на улиах Остоженка, Тверская, Большая Лубянка, Сретенка, Солянка, Балчуг, Пятницкая, Большая Якиманка, Большая Полянка, Новокузнецкая, в Китайгородском проезде, на ряде набережных, на Комиссариатском, Чугунном и Малом Каменном мостах.





