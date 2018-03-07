Загруженность столичных дорог составляет 7 баллов

Вечером 7 марта загруженность дорог в Москве составляет семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На Московской кольцевой автодороге отмечаются затруднения в движении на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке и северо-востоке.

Затруднения наблюдаются на Новорязанском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Третьем транспортном кольце Скорость автомобильного потока на Садовом кольце не превышает 25 км/ч.

По прогнозам сервиса, после 20 часов загруженность дорог в Москве снизится до шести баллов, передает Агентство «Москва».



