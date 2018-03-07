Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Загруженность столичных дорог составляет 7 баллов

7 Марта 2018 в 20:04

Вечером 7 марта загруженность дорог в Москве составляет семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На Московской кольцевой автодороге отмечаются затруднения в движении на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке и северо-востоке. 

Затруднения наблюдаются на Новорязанском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Третьем транспортном кольце Скорость автомобильного потока на Садовом кольце не превышает 25 км/ч.

По прогнозам сервиса, после 20 часов загруженность дорог в Москве снизится до шести баллов, передает Агентство «Москва».


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.