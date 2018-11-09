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Загруженность столичных дорог снизилась до 4 баллов

9 Ноября 2018 в 20:07
Загруженность столичных дорог снизилась до 4 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Минском, Калужском, Осташковском и Ленинградском шоссе, Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Большая Никитская, Тверская, Большая Лубянка, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее НСН сообщала, накануне к 20 часам загруженность столичных дорог оценивалась в пять баллов.

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