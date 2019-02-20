Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Рублево-Успенском, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Большая Якиманка, Остоженка,Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Петровка, Мясницкая, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».