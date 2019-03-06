Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Минском, Боровском, Киевском, Каширском, Калужском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Пятницкая, Знаменка, Тверская, Петровка, Солянка и ряде других.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».