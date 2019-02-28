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Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов

28 Февраля 2019 в 20:29

Загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьго транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Рублевском, Аминьевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском, Щелковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Полянка, Остоженка, Новый Арбат, Тверская, Петровка, Трубная, Большая Лубянка, Солянка, проспекте Академика Сахарова, ряде переулков и площадей.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

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