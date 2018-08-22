Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Варшавском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, на Большом Каменном мосту, на улицах Балчуг, Пятницкая, Тверская, Петровка, Большая Лубянка, Варварка, на Новой площади.

К 21 часу загруженность дорог, по прогнозам, составит три балла, передает Агентство «Москва».