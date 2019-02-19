Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Киевском, Калужском, Минском, Боровском, Варшавском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Пятницкая, Остоженка, Пречистенка, Волхонка, Новый Арбат, Большая Никитская, Моховая, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.