Загруженность московских дорог снизилась до пяти баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает «Яндекс.Пробки». Около 40 минут ситуация оценивалась сложнее на два пункта.

По данным сервиса, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец. Затруднения в движении наблюдаются на Пятницком, Минском, Боровском, Киевском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Солянка, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность автомагистралей спадет до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне вечером пробки также составляли 5 баллов.