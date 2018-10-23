Загруженность московских дорог оценивается в 8 баллов

Загруженность дорог в столице к 20 часам составляет восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Ленинградском, Осташковском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, мостах, на улицах Балчуг, Пятницкая, Пречистенка, Знаменка, Тверская, Петровка, Покровка, Ильинка, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 пробки составят пять баллов, сообщает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне автомобильные пробки в Ростове-на-Дону согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» достигли 10 баллов. Причиной заторов стал ливень и множество дорожно-транспортных происшествий. В Ростове было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождя и ветра.