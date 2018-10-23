Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Загруженность московских дорог оценивается в 8 баллов

23 Октября 2018 в 20:08
Загруженность московских дорог оценивается в 8 баллов

Загруженность дорог в столице к 20 часам составляет восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Ленинградском, Осташковском и Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных, мостах, на улицах Балчуг, Пятницкая, Пречистенка, Знаменка, Тверская, Петровка, Покровка, Ильинка, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 пробки составят пять баллов, сообщает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, накануне автомобильные пробки в Ростове-на-Дону согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» достигли 10 баллов. Причиной заторов стал ливень и множество дорожно-транспортных происшествий. В Ростове было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождя и ветра.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.